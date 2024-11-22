В Подольске девушка погибла от сорванной ветром беседки

В деревне Гривно в округе Подольск Московской области шквальный ветер сорвал беседку. Конструкция насмерть задавил 22-летнюю сотрудницу склада.

Кадры момента падения беседки опубликовал телеканал 360.ru. На видео после падения конструкции к ней подбегают несколько человек и пытаются спасти девушку.

По данным источника телеканала, погибшая - жительница Башкирии. Она приехала на заработки в Подмосковье и устроилась работать на склад. Компания-владелец склада выразила соболезнования родным погибшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, что на столичный регион вечером 21 ноября обрушился шквальный ветер. Как заявил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, непогода стала следствием прихода циклона, который также сопровождался дождем и мокрым снегом. Скорость ветра могла достигать 25-27 метров в секунду.