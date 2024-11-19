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Штурмовики группировки «Юг» рассказали о своей работе в Курахово

Они также отметили, что военные ВСУ сдаются в плен и помогают сдавать позиции противника.
Игорь Лапик 2024-11-19 23:03:44
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские бойцы продолжают оказывать давление в районе деревни Курахово в ДНР. На одном из направлений действуют штурмовики 102-го полка 150-й гвардейской дивизии группировки «Юг».

Один из бойцов рассказал «Звезде», что многие украинские военные сдаются в плен и помогают российской армии опознать позиции.

«Боятся сильно. Они все одно и то же говорят, можно мы на вас будем работать, помогать вам? Позиции все свои сдают, все рассказывают, где их точки», - пояснил штурмовик с позывным «Китаба».

Кроме того, на боевых заданиях присутствует артиллерийская поддержка в виде гаубиц и реактивных систем залпового огня «Град»

На данный момент российская армия постепенно расширяет зону влияния вокруг территории Курахово, уничтожая опорники в лесах и селах.

Напомним, что недавно ВС РФ проломили оборону Купянска и ворвались в город. Для ВСУ ситуация в Кураховском направлении складывается катастрофически.

Материал подготовили Таисия Кваша и Николай Баранов.

#армия #ДНР #штурмовики #наш эксклюзив #Курахово
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