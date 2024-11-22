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Песков: Россия предпочла бы, чтобы США прислушались к заявлениям Путина раньше

Пресс-секретарь президента отметил, что Вашингтон предпочитает идти дальше по пути эскалации.
2024-11-22 13:16:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлению президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в сентябре в Санкт-Петербурге. Тогда глава государства абсолютно исчерпывающе изложил позицию насчет ударов западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы бы предпочли, чтобы тот месседж был принят во внимание. Но мы видим, что уходящая администрация (президента США. - Прим. ред.) предпочитает идти дальше по пути эскалации», - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, два месяца назад Владимир Путин заявил, что так называемое разрешение Киеву бить по территории России западным дальнобойным оружием будет ничто иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. По словам главы государства, если такое решение будет принято, то это изменит суть происходящего.

Накануне президент сообщил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

#Россия #в стране и мире #сша #Кремль #Владимир Путин #Вашингтон #Дмитрий Песков #Президент
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