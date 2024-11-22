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В Кремле объяснили главный посыл Западу в обращении Путина

Россия не оставит без реакции безрассудные действия Запада, подчеркнул Дмитрий Песков.
Алексей Курильченко 2024-11-22 13:10:56
© Фото: Kremlin pool, Global Look Press

Обращение президента РФ Владимира Путина, которое было опубликовано вечером 21 ноября, содержит в себе сообщение западным странам. Суть этого сообщения раскрыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что РФ продемонстрировала последствия действия Запада и обозначила, что может произойти, если озабоченности Москвы не будут приняты во внимание.

Напомним, что в своем обращении Владимир Путин заявил о применении новейшей российской баллистической ракеты в гиперзвуковом безъядерном оснащении «Орешник» для поражения предприятия украинского ОПК в Днепропетровске. Российский лидер подчеркнул, что это стало ответом на разрешение наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

#Кремль #Запад #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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