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ВМС США нанесли удар по провинции Эль-Ходейда в Йемене

Отмечается, что район находится под контролем движения хуситов «Ансар Аллах».
Глеб Владовский 2024-11-22 01:03:53
© Фото: Azaki XinHua Globallookpress

Корабли американских ВМС нанесли новый удар по подконтрольной движению хуситов «Ансар Аллах» провинции Эль-Ходейда в Йемене. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

«После удара по району Эль-Матина корабли США выпустили еще три ракеты, которые атаковали военные объекты на юге провинции. Новому удару подверглись районы Эт-Тухейта, Эль-Гувейрик и Эль-Джабалия», - приводит слова собеседника агентство.

Источник добавил, что взрывы были слышны и в северной части провинции: в районах Эль-Ардж и Эль-Джабана.

Ранее сообщалось, что хуситы нанесли удары по двум эсминцам ВМС США в акватории Красного моря. В свою очередь Пентагон эту информацию подтвердил.

#в стране и мире #ВМС США #Йемен #Хуситы
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