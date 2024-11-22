В РФ удвоилось число жалоб в ЦБ из-за блокировки счетов

Россияне стали чаще жаловаться в Центробанк из-за отключения банковского обслуживания. По данным регулятора, это происходит из-за того, что счета попадают в базу подозрительных операций.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, число обращений в категории «Мошенничество» выросло на 93,5%. Часть из них связаны с требованием исключить счета из базы - 28% из общей массы обращений. Согласно расчетам издания, за три квартала 2024 года с этим требованием обратились 5,7 тысячи человек - в прошлом году таких жалоб было всего 2,9 тысячи. Таким образом, за год число обращений удвоилось.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения - основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», - заявили в Центробанке.

Ранее Центробанк уведомил банки, что с 22 октября время для внесения реквизитов мошенников в базу составит два часа. А с начала 2025 года - один час. В отношении остальных кредитных организаций этот срок установлен в три часа. Помимо этого, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях. В них также входят действия информационного обмена с правоохранительными органами.