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ЦБ дал банкам два часа на внесение данных о мошенниках в свои системы

По мнению регулятора, эта мера позволит уменьшить количество новых переводов на счета злоумышленников.
Игнат Далакян 2024-10-11 15:48:20
© Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress

Центробанк России установил время, в течение которого кредитные организации должны будут внести реквизиты мошенников, поступившие из базы данных ЦБ, в собственные системы противодействия подозрительным операциям. Это следует из указания Банка России.

По мнению ЦБ РФ, такая мера позволит уменьшить количество новых переводов на счета злоумышленников.

В указании регулятора говорится, что с 22 октября текущего года для крупных банков, а также значимых на рынке платежных услуг кредитных организаций время для внесения реквизитов мошенников в базу составит два часа. А с начала 2025 года - один час. В отношении остальных кредитных организаций этот срок установлен в три часа.

Помимо этого, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях. В них также входят действия информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь после запроса ЦБ РФ банк должен выяснить, совершалась ли операция по добровольному согласию клиента или нет. При этом кредитная организация должна в течение дня дать ответ регулятору, признает ли она этот перевод мошенническим. Отмечается, что такая мера будет полезна в тех случаях, когда жертва аферистов не стала обращаться в банк, а сразу подала заявление в полицию.

Ранее Центробанк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке. Решение регулятора будет действовать до 31 марта 2025 года.

#в стране и мире #Банки #Банк России #ЦБ РФ #Мошенники #база данных #кредитные организации
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