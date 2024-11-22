МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что Россия нуждается в мигрантах

По словам пресс-секретаря президента, мигранты необходимы для динамичного развития страны.
Сергей Лебедев 2024-11-22 11:52:51
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

На фоне напряженной демографической ситуации Россия нуждается в трудовых мигрантах. Они необходимы для динамичного развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Песков отметил, что стране нужны рабочие руки, поэтому Россия приветствует их приезд.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в следующем году. Она составит 5,5 тысячи разрешений. При этом в текущем году квота составляла 10 595 разрешений.

Квоту распределяли по российским регионам в зависимости от их заявок. Так, на Москву и Московскую область в выделили 1 000 и 350 разрешений соответственно.

#Россия #в стране и мире #мигранты #РФ #Кремль #демография #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 