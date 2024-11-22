Песков заявил, что Россия нуждается в мигрантах

На фоне напряженной демографической ситуации Россия нуждается в трудовых мигрантах. Они необходимы для динамичного развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Песков отметил, что стране нужны рабочие руки, поэтому Россия приветствует их приезд.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в следующем году. Она составит 5,5 тысячи разрешений. При этом в текущем году квота составляла 10 595 разрешений.

Квоту распределяли по российским регионам в зависимости от их заявок. Так, на Москву и Московскую область в выделили 1 000 и 350 разрешений соответственно.