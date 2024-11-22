Орбан призвал серьезно отнестись к заявлению Путина

Страны Запада должны серьезно отнестись с заявлению президента РФ Владимира Путина, прозвучавшему вечером 21 ноября. Об этом заявил премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.

«В России если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия... Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка, ее изменили! И у этого будут последствия», - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам премьера, у России и Запада по разному относятся к словам - западная политика состоит из действий лишь на 20% и у слов нет последствий. Поэтому западные политики с легкостью разражаются тирадами, считая их частью внутриполитической борьбы. В России все не так.

«Вчера вечером российский президент обратился по телевизору к гражданам и ясно сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое оружие Украине (дальнобойные ракеты - Прим. ред.). Это не коммуникационная уловка», - заявил Орбан.

Венгерский лидер призвал Европу ближайшие два месяца, пока Байден остается президентом США, действовать исходя из здравого смысла, иначе «быть беде».

Напомним, что вечером 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о применении новейшей российской баллистической ракеты в гиперзвуковом безъядерном оснащении «Орешник» для поражения предприятия украинского ОПК в Днепропетровске. Российский лидер подчеркнул, что это стало ответом на разрешение наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. Путин подчеркнул, что из-за действий Запада конфликт на Украина обрел признаки глобального конфликта.