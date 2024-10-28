Экипаж Т-90 прямой наводкой подавил огневые точки противника

Экипаж танка Т-90 Южной группировки войск прямой наводкой отработал по огневым точкам противника в зоне спецоперации. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны России.
Танкисты уничтожают укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ в одном из населенных пунктов. Украинские боевики оборудовали огневые точки в развалинах зданий, которые покинули мирные жители.
Наши бойцы работают в условиях применения противником противотанковых средств и обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.
Беспилотные летательные аппараты проводят разведку целей и корректируют огонь боевых машин.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»