Экипаж Т-90 прямой наводкой подавил огневые точки противника

Экипаж танка Т-90 Южной группировки войск прямой наводкой отработал по огневым точкам противника в зоне спецоперации. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны России.

Танкисты уничтожают укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ в одном из населенных пунктов. Украинские боевики оборудовали огневые точки в развалинах зданий, которые покинули мирные жители.

Наши бойцы работают в условиях применения противником противотанковых средств и обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.

Беспилотные летательные аппараты проводят разведку целей и корректируют огонь боевых машин.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.