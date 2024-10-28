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Экипаж Т-90 прямой наводкой подавил огневые точки противника

Украинские боевики оборудовали позиции в развалинах зданий, оставленных мирными жителями.
2024-10-28 06:02:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-90 Южной группировки войск прямой наводкой отработал по огневым точкам противника в зоне спецоперации. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны России.

Танкисты уничтожают укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ в одном из населенных пунктов. Украинские боевики оборудовали огневые точки в развалинах зданий, которые покинули мирные жители.

Наши бойцы работают в условиях применения противником противотанковых средств и обеспечивают мощную огневую поддержку штурмовым пехотным подразделениям.

Беспилотные летательные аппараты проводят разведку целей и корректируют огонь боевых машин.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #танкисты #Т-90 #Южная группировка войск
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