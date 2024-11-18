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Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинскую пехоту в курском приграничье

Летчики нанесли удар ракетами по координатам, указанным передовым авиационным наводчиком.
2024-11-18 10:52:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пехоты ВСУ и опорного пункта в приграничье Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ.

Уточняется, что экипаж Ми-28НМ действовал в составе смешанной тактической группы. Летчики применили авиационные ракеты. Они выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. 

Удар наносился по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение цели. Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрелили тепловые ловушки. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #вертолеты #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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