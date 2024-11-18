Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинскую пехоту в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении пехоты ВСУ и опорного пункта в приграничье Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ.

Уточняется, что экипаж Ми-28НМ действовал в составе смешанной тактической группы. Летчики применили авиационные ракеты. Они выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск.

Удар наносился по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение цели. Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также отстрелили тепловые ловушки.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.