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Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян

Турецкое ведомство сделало подобное заключение на основании полученных из местных медицинских учреждений данных.
Елизавета Кондрикова 2024-11-02 21:11:39
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua Globallookpress

Минздрав Турции опроверг недавние сообщения ряда СМИ о массовом заражении вирусной инфекцией туристов из России, отдыхающих на побережье страны. В частности, речь идет о курортах Анталья и Белек.

«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», - приводит агентство РИА Новости сообщение турецкого ведомства.

Уточняется, что местные власти курорта сделают запрос в отели по поводу ситуации. К данному моменту жалобы от россиян, отдыхающих в Белеке, не поступали.

Напомним, ранее некоторые российские Telegram-каналы распространили информацию о неизвестном «мощном вирусе», который гуляет по турецкому побережью и уже привел к многочисленным госпитализациям россиян. По данным пабликов, отдыхающие жаловались на недомогание уже по дороге домой или по возвращении в Россию.

Ситуация находится на контроле в Роспотребнадзоре, профильные ведомства находятся в тесном контакте и отслеживают ситуацию.

#Турция #Вирус #белек #Анталья #минздрав турции
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