Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян

Минздрав Турции опроверг недавние сообщения ряда СМИ о массовом заражении вирусной инфекцией туристов из России, отдыхающих на побережье страны. В частности, речь идет о курортах Анталья и Белек.

«Негативной ситуации, о которой сообщают СМИ, согласно полученным нами данным из местных медицинских учреждений, нет», - приводит агентство РИА Новости сообщение турецкого ведомства.

Уточняется, что местные власти курорта сделают запрос в отели по поводу ситуации. К данному моменту жалобы от россиян, отдыхающих в Белеке, не поступали.

Напомним, ранее некоторые российские Telegram-каналы распространили информацию о неизвестном «мощном вирусе», который гуляет по турецкому побережью и уже привел к многочисленным госпитализациям россиян. По данным пабликов, отдыхающие жаловались на недомогание уже по дороге домой или по возвращении в Россию.

Ситуация находится на контроле в Роспотребнадзоре, профильные ведомства находятся в тесном контакте и отслеживают ситуацию.