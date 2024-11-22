Джабаров: «Орешник» стал полной неожиданностью для Запада

Российская ракетная система средней дальности «Орешник» стала полной неожиданностью для Запада. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Здесь надо похвалить и ученых, и конструкторов, и военных, и военную контрразведку ФСБ России, которая защищает наши секреты, и вообще органы безопасности, потому что сейчас главная задача - не дать утечь информации», - сказал сенатор.

Владимир Джабаров отметил, что российский президент Владимир Путин показал Западу, чем грозит их игра с огнем.

«Я надеюсь, что там разум возобладает. Если они и дальше захотят продолжать эскалацию, то дальше для них будет еще хуже», - подчеркнул сенатор.

Напомним, накануне Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику.