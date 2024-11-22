Новые разработки военной медицины показали на форуме «Огнестрельная рана»

Протезы всех видов и другие новинки достижения науки, двигателем которой сегодня является военная медицина, в деталях можно рассмотреть на международном форуме «Огнестрельная рана». Это уникальное мероприятие, на котором гражданские врачи могут перенять опыт военных. На выставке представлены разработки в области протезирования и тактической медицины более 70 отечественных предприятий.

Открывая форум, заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что сейчас система помощи и восстановления раненных достигла уровня при котором 96% бойцов после травмирования возвращаются в войска.

«Военными хирургами, в содружестве с их гражданскими коллегами, проводится колоссальная, в том числе и научно-практическая, работа, которая направлена на создание новых, не имеющих аналогов в мире, методов лечения таких ранений на стыке хирургии, биоинженерии, новых медицинских материалов. Также ведется работа по созданию отечественных медицинских изделий, которые не уступают аналогам в мире», - заявила спикер.

Российские военврачи творят чудеса даже в полевых условиях. Отлаженная система эвакуации и оказания первой помощи позволяет спасать казалось бы безнадежных пациентов. Хирурги проводят сложнейшие операции, включая извлечение осколков из сердца или засевших в теле неразорвавшихся боеприпасов. Такие случаи в мире можно по пальцам пересчитать.

«Мы - военные врачи, давно варились и крутились в этом, и, естественно, хотели поделиться этим опытом с гражданскими специалистами. Мы хотели узнать как они применяют наши технологии, и насколько это эффективно для них», - рассказал начальник главного клинического госпиталя им. Бурденко Денис Давыдов.

Обмен опытом гражданских и военных медиков сегодня можно сказать зарождает новые технологии лечения. Всего за два с половиной года препараты и оборудование ушли далеко вперед. Поменялась и сама философия оказания помощи.

Это одна из причин, почему в нынешнем году форум собрал более пяти тысяч участников, среди которых делегаты из десяти дружественных государств. Опыт российских военных хирургов бесценен. Здесь проводится сессии, круглые столы и мастер-классы на которых военные врачи передают опыт полевой медицины своих гражданским коллегам.