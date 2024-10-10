Цивилева посетила строящийся медицинский объект пансиона МО РФ

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева проверила строительство медицинского объекта Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Об этом рассказала корреспондент «Звезды» Екатерина Булучевская.

Такой полноценный медпункт, по словам руководства пансиона, крайне необходим. Сейчас для воспитанниц, которых больше 800, предусмотрен только смотровой кабинет, который просто не справляется с нагрузкой. Оказывать будут не только профилактическую помощь, проектом предусмотрен лазарет с 15 койками.

Фундамент залит, до холодов специалистам осталось уложить крышу и установить окна, а после можно приступать к отделке. Строителям советуют ускориться, объект важный, уже должен открыться к началу следующего учебного года, а не в конце календарного, как заявлено в контракте.

Цивилева пообщалась с воспитанницами, которые в будущем хотят стать врачами. В медицинском классе пансиона Минобороны девушки изучают биологию и анатомию, проводят лабораторные работы.

Довузовская подготовка, которая по своей углубленности в профессию скорее напоминает студенческую, объяснима. Военный хирург, в отличие от гражданского, специалист широкого профиля. Он должен в буквальном смысле уметь делать все, начиная от удаления зуба и выполнения простейших операций и заканчивая приемом родов. Но девушки ни на секунду не сомневаются в своем выборе. Стремления воспитанниц поддерживает Цивилева. Замминистра обороны в прошлом врач, и тоже потомственный.

«Я с детства знала, что буду врачом. Потому что я родилась в семье врачей. Мои старшие братья и сестры тоже врачи. И я уже шла, понимая, что это будет профессия моего будущего. К врачу относятся уважительно. Это человек, который имеет возможность развиваться как профессионал в течение жизни. Ну и сама по себе профессия врача очень благородна», - сказала Цивилева.

Специальность военного врача узконаправленная, в России всего несколько вузов, которые выпускают таких докторов. Для поступления в Военно-медицинскую академию одних только высоких баллов по ЕГЭ недостаточно.

Списки абитуриентов составляют уже в апреле. Проверяют перед поступлением и физподготовку - это один из основных пунктов при зачислении. Три критерия - сила, выносливость и скорость. Воспитанницы пансиона соответствуют всем. Девушки занимаются плаванием, фехтованием, атлетикой. Для тренировок в учреждении есть вся необходимая инфраструктура.

Чтобы у девушек были наглядные примеры историй успеха, Анна Цивилева, как куратор довузовского учреждения Минобороны, предложила проводить встречи с известными учеными. Они смогут рассказать воспитанницам о собственном опыте и открытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.