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За секунды до детонации: расчет РЭБ спас бойца, за которым гнался дрон

Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось перехватить сигнал и отвести вражеский беспилотник в другую сторону.
Варвара Шрадер 2024-11-21 09:55:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Кураховском направлении специальной операции бойцы подразделений радиоэлектронной борьбы круглосуточно прикрывают нашу пехоту от украинских ударов с воздуха. Благодаря их мастерству удалось спасти многих ребят.

Недавно расчет РЭБ перехватил сигнал вражеского дрона, преследовавшего машину военнослужащего 110-й мотострелковой бригады с позывным Колючий. Беспилотник увели в другую сторону за секунды до детонации.

«На подъезде к самой позиции по активной жестикуляции военнослужащего, который стоял на въезде, понял, что я "на мушке". Утопил педаль газа в пол и залетел на позицию», - рассказал Колючий.

В день, когда украинский дрон почти догнал автомобиль, дочка Колючего отмечала 14-летие. Теперь, говорит боец, эта дата войдет в историю семьи еще и как его второй день рождения.

Активно на Кураховском направлении работают и российские расчеты БПЛА. Они уничтожают вражескую технику, опорные пункты, огневые точки и живую силу.

#беспилотник #бпла #дрон #РЭБ #спасение #наш эксклюзив #Кураховское направление
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