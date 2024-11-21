За секунды до детонации: расчет РЭБ спас бойца, за которым гнался дрон

На Кураховском направлении специальной операции бойцы подразделений радиоэлектронной борьбы круглосуточно прикрывают нашу пехоту от украинских ударов с воздуха. Благодаря их мастерству удалось спасти многих ребят.

Недавно расчет РЭБ перехватил сигнал вражеского дрона, преследовавшего машину военнослужащего 110-й мотострелковой бригады с позывным Колючий. Беспилотник увели в другую сторону за секунды до детонации.

«На подъезде к самой позиции по активной жестикуляции военнослужащего, который стоял на въезде, понял, что я "на мушке". Утопил педаль газа в пол и залетел на позицию», - рассказал Колючий.

В день, когда украинский дрон почти догнал автомобиль, дочка Колючего отмечала 14-летие. Теперь, говорит боец, эта дата войдет в историю семьи еще и как его второй день рождения.

Активно на Кураховском направлении работают и российские расчеты БПЛА. Они уничтожают вражескую технику, опорные пункты, огневые точки и живую силу.