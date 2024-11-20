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«Здесь живут люди»: операторы дронов спасли мирных жителей на Кураховском направлении

В ходе охоты за украинскими танками российские бойцы обнаружили дом, жители которого нуждались в эвакуации.
Алексей Курильченко 2024-11-20 10:05:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы 103-го мотострелкового полка уничтожают с помощью беспилотников тяжелую технику ВСУ и места дислокации личного состава на Кураховском направлении. Накануне враг потерял бронетранспортер M113 американского производства. Военнослужащие РФ также охотятся за танками Leopard.

«Буквально на днях сожжен M113, выявили несколько танков Leopard - мы их еще достанем», - рассказал командир ударного FPV-отделения с позывным Успех.

Операторы дронов также помогают местным жителям. В ходе работы военнослужащие увидели дом, на котором было написано «Здесь живут люди». Бойцы нашли жителей и отправили за ними группу.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области. Автомобиль неприятеля был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. После этого машина была уничтожена FPV-дроном.

#ВС РФ #наш эксклюзив #FPV-дрон #Кураховское направление
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