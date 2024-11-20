Бойцы 103-го мотострелкового полка уничтожают с помощью беспилотников тяжелую технику ВСУ и места дислокации личного состава на Кураховском направлении. Накануне враг потерял бронетранспортер M113 американского производства. Военнослужащие РФ также охотятся за танками Leopard.

«Буквально на днях сожжен M113, выявили несколько танков Leopard - мы их еще достанем», - рассказал командир ударного FPV-отделения с позывным Успех.

Операторы дронов также помогают местным жителям. В ходе работы военнослужащие увидели дом, на котором было написано «Здесь живут люди». Бойцы нашли жителей и отправили за ними группу.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области. Автомобиль неприятеля был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. После этого машина была уничтожена FPV-дроном.