Те, кто извлек выгоду из финансирования Украины, опасаются команды избранного президента США Дональда Трампа. Такое предположение в беседе с RT сделал правозащитник и политический консультант Арно Девеле.

По его словам, страх вызван тем, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом могут начаться расследования, которые вскроют отмывание денег при расходовании средств, выделенных Украине.

«Многое поставлено на карту в том, что касается карьер, привлечения средств, НАТО, НАТО как структуры, а также множества людей, извлекших немалую выгоду из украинской операции по отмыванию денег», - отметил Девеле.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США опасаются чистки в организации с приходом к власти Дональда Трампа. Отмечается, что ряд высокопоставленных лиц были «ошеломлены» и «потрясены» победой республиканца на выборах.

В бюро опасаются, что избранный президент «разнесет все в пух и прах, когда вступит в должность», и что это будет «кровавая баня».

Также недавно сообщалось о подготовке масштабных чисток в Пентагоне.