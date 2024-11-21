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Правозащитник: отмывавшие украинские деньги боятся прихода Трампа

Есть опасения, что команда нового президента США инициирует расследования того, как расходовались средства.
Сергей Лебедев 2024-11-21 08:39:22
© Фото: IMAGOMatt, BishopimageSPACE, www.imago-images.de, Global Look Press

Те, кто извлек выгоду из финансирования Украины, опасаются команды избранного президента США Дональда Трампа. Такое предположение в беседе с RT сделал правозащитник и политический консультант Арно Девеле.

По его словам, страх вызван тем, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом могут начаться расследования, которые вскроют отмывание денег при расходовании средств, выделенных Украине.

«Многое поставлено на карту в том, что касается карьер, привлечения средств, НАТО, НАТО как структуры, а также множества людей, извлекших немалую выгоду из украинской операции по отмыванию денег», - отметил Девеле.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США опасаются чистки в организации с приходом к власти Дональда Трампа. Отмечается, что ряд высокопоставленных лиц были «ошеломлены» и «потрясены» победой республиканца на выборах.

В бюро опасаются, что избранный президент «разнесет все в пух и прах, когда вступит в должность», и что это будет «кровавая баня».

Также недавно сообщалось о подготовке масштабных чисток в Пентагоне.

#в стране и мире #Украина #сша #расследование #Киев #Дональд Трамп #деньги
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