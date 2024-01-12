В метро Харькова убрали барельеф Пушкина на станции в его честь

В Харьковском метрополитене демонтировали барельеф русского поэта Александра Пушкина, находившийся на станции, названной в его честь. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Станция «Пушкинская» была открыта в 1984 году. Она расположена на одноименной улице и посвящена творчеству поэта. Ее архитектура напоминает архитектуру дворцов и театров пушкинских времен.

Барельеф находился на станции с самого открытия. Он был расположен в центральном зале и являлся одним из главных украшений.

Напомним, ранее вандалы облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину в Одессе.