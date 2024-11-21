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Симоньян: британская журналистка покраснела на брифинге Лаврова

Это произошло после того, как Мария Захарова устроила голосование по поводу присутствия иностранного репортера на пресс-конференции.
Сергей Лебедев 2024-11-21 08:03:57
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Репортер британского телеканала Sky News, которая пробралась на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, покраснела, когда увидела настоящую демократию. Об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя присутствие иностранной журналистки на брифинге главы МИД РФ.

Инцидент с репортером произошел на пресс-конференции по итогам саммита G20. Журналистка Sky News пробралась на мероприятие, на которое в связи с санкциями против российских СМИ традиционно не позвали западную прессу. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова устроила голосование.

«Коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела. Когда внезапно видишь настоящую демократию - краснеешь», - рассказала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступил на пленарных заседаниях по темам борьбы с бедностью, голодом и неравенством, а также реформы глобальных институтов. Также глава МИД РФ провел серию двусторонних переговоров и контактов. 

#Сергей Лавров #Мария Захарова #Саммит #МИД РФ #G20 #пресс-конференция #брифинг
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