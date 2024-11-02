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Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

По законам страны вступление граждан в ряды иностранных формирований без разрешения президента наказывается лишением свободы до пяти лет.
Виктория Бокий 2024-11-02 17:11:51
© Фото: Robert Michael, dpa Globallookpress

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ВСУ. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства.

Известно, что подали заявление на службу в ВСУ более 180 чехов. Сколько из них отклонено - неизвестно.

Некоторые граждане Чехии вступают в ряды ВСУ без разрешения властей. В таком случае по законам страны им грозит наказание за наемничество - лишение свободы сроком до пяти лет. Однако в марте 2022 года представители власти в лице экс-президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Петра Фиала решили не наказывать тех, кто отправляется служить в ВСУ.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал Украину реалистичнее смотреть на конфликт с Россией и заявил, что наиболее вероятным вариантом его завершения будет признание Киевом утраченных территорий.

#в стране и мире #Украина #Европа #чехия #Петр Павел
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