Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в ряды ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ВСУ. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства.

Известно, что подали заявление на службу в ВСУ более 180 чехов. Сколько из них отклонено - неизвестно.

Некоторые граждане Чехии вступают в ряды ВСУ без разрешения властей. В таком случае по законам страны им грозит наказание за наемничество - лишение свободы сроком до пяти лет. Однако в марте 2022 года представители власти в лице экс-президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Петра Фиала решили не наказывать тех, кто отправляется служить в ВСУ.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал Украину реалистичнее смотреть на конфликт с Россией и заявил, что наиболее вероятным вариантом его завершения будет признание Киевом утраченных территорий.