Профессор Шароев назвал самые распространенные онкозаболевания среди детей

Наиболее частыми причинами смерти среди взрослых является вовсе не онкология, а несчастные случаи и заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил детский онколог, доктор медицинских наук, профессор Тимур Шароев.

«Не забывайте о том, что мы живем в XXI веке, и сегодня выявляемость стала намного выше не только среди онкологов, но и врачей неонкологических специальностей. Первое место всегда и у детей, и у взрослых занимает смертность в результате несчастных случаев. Чем дальше идет прогресс, тем больше случаев: автомобили, самолеты, крушения, аномалии погодные. Второе место у взрослых занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. Это установленный факт во всех странах мира. Третье место - онкологические заболевания. Другое дело, что чем человек старше, чем вероятность заболеть раком у него выше. Постепенно эти болезни начинают конкурировать», - рассказал он в разговоре со «Звездой».

Эксперт добавил, что у детей первое место занимает смертность от несчастных случаев, а второе место - от рака.

«Так же как и у взрослых, выявляемость становится лучше. Но тем не менее нельзя сказать, что детского рака, злокачественных опухолей у детей стало больше», - отметил собеседник телеканала.

Профессор также привел статистку по онкологическим заболеваниям среди детей. По его словам, первое место занимает «так называемая гемобластоза, это лейкоз, лимфома». В народе это называется рак крови, рак лимфотических узлов, пояснил Шароев. Затем по частоте выявления идет опухоль центральной нервной системы и солидные опухоли: почки, печень, яичники.

«Нельзя сказать, что, очевидно, рак продолжает увеличиваться. Да, незначительно количество увеличено. Это за счет улучшения диагностики и пропаганды онкологических знаний среди врачей неонкологических специальностей. Они первичное звено выявляют - злокачественную опухоль, а не онколог, работающий в стационаре и сидящий в консультативной поликлинике. Ведь кто-то должен к нему направить», - заявил специалист.

Он также рассказал, что «изюминка» злокачественной опухоли заключается в том, что на ранних стадиях она не имеет патогномичных признаков (симптом, указывающий на определенную болезнь, основа для постановки диагноза). Именно поэтому дети, как правило, приходят уже с запущенными стадиями, заключил Шароев.

Ранее стало известно, что американские ученые отмечают резкий рост заболеваемости онкологией среди мужчин и женщин в возрасте до 50 лет, причем все чаще больными раком становятся молодые люди. Исследователи пока не смогли точно установить, в чем причина роста заболеваемости среди молодежи, она может крыться как в изменениях пищи и лекарств, так и окружающей среды в целом.