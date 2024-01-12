Ученые США сообщили о росте заболеваемости раком среди молодежи

Ученые США отмечают резкий рост заболеваемости онкологией среди мужчин и женщин в возрасте до 50 лет, все чаще больными раком становятся молодые люди. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.

«Мы видим все больше и больше молодых людей, которые не соответствуют классическому учению о том, что рак - это болезнь старения», - говорит доктор Моник Гэри.

Ученые к данному моменту не смогли точно установить, в чем причина роста заболеваемости среди молодежи, она может крыться как в изменениях пищи и лекарств, так и окружающей среды в целом.

Однако преимущественно упор делается на новый образ жизни современного человека и сопутствующие проблемы - меньшая физическая активность, ожирение и микропластик. Но даже эти вызовы не могут стопроцентно означать более высокие риски онкологии.

При этом снижается возрастной порог заболеваемости различными видами рака - рака толстой кишки, поджелудочной железы, аппендикса, желудка и матки.