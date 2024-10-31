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Захарова: Запад поигрался с Украиной, сломал и бросил

В среду, 30 октября, троих украинцев депортировали из Швейцарии за уголовные преступления, теперь въезд в страну им запрещен.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 16:20:13
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

Запад бросил Украину, «наигравшись» с ней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тем самым дипломат прокомментировала решение Швейцарии возобновить практику депортации украинских преступников.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», - написала Захарова в своем Telegram.

О высылке украинцев швейцарской стороной стало известно утром в среду, 30 октября. Речь идет о трех нарушителях, их отправили в Польшу, откуда наземным транспортом они будут доставлены на Украину, пишет Neue Zürcher Zeitung. Это первый случай депортации из Швейцарии украинских преступников с начала эскалации. Теперь въезд в страну им запрещен.

Предполагается, что высланных будет ожидать мобилизация на родине. Напомним, в ближайшие три месяца киевский режим планирует дополнительно мобилизовать еще 160 тысяч человек из-за огромных потерь в Курской области.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Швейцария #депортация #Украинские преступники
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