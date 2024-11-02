Военнослужащие уничтожили украинский пикап в Харьковской области

Минобороны России публикует видео уничтожения украинского пикапа в Харьковской области.

Вражеский автомобиль был обнаружен военнослужащими разведывательного подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата. Пикап использовался для доставки боекомплекта и продовольствия на украинские позиции.

Цель была атакована расчетом FPV-дрона, при этом был выбран момент разгрузки машины. Российское оборонное ведомство добавило, что автомобиль был уничтожен в результате попадания беспилотника.

Ранее сообщалось, что российские расчеты БПЛА забросали боеприпасами боевиков в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.