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Военнослужащие уничтожили украинский пикап в Харьковской области

Разведчики из состава группировки войск «Север» атаковали вражеский автомобиль при помощи FPV-дрона.
2024-11-02 17:21:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видео уничтожения украинского пикапа в Харьковской области. 

Вражеский автомобиль был обнаружен военнослужащими разведывательного подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата. Пикап использовался для доставки боекомплекта и продовольствия на украинские позиции. 

Цель была атакована расчетом FPV-дрона, при этом был выбран момент разгрузки машины. Российское оборонное ведомство добавило, что автомобиль был уничтожен в результате попадания беспилотника. 

Ранее сообщалось, что российские расчеты БПЛА забросали боеприпасами боевиков в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #Харьковская область #уничтожение #пикап #FPV-дрон
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