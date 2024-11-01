Расчеты БПЛА забросали боеприпасами боевиков в Харьковской области

Военнослужащие группировки «Запад» предотвратили попытку ВСУ провести ротацию на одном из опорных пунктов в Харьковской области. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля.

Расчет ударного беспилотного летательного аппарата гвардейской танковой армии обнаружил украинских боевиков. Ночью они приближались к позициям.

Операторы БПЛА сбросили на противника боеприпасы с дрона и точно поразили цель.

В результате ВСУ не смогли провести ротацию на одном из опорных пунктов в этом районе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.