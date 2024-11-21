В центре Владивостока машина упала с высоты 12 метров

Сегодня в центре Владивостока с высоты 12 метров на припаркованные машины упал минивэн. В результате происшествия погиб пассажир съехавшего с косогора автомобиля.

Водитель после падения выжил. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Мужчина-водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке», - отметили в ведомстве.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне во Владивостоке произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На объездной трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл столкнулись 11 машин. В результате аварии пострадал один человек.