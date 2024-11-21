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В центре Владивостока машина упала с высоты 12 метров

В результате происшествия погиб один человек.
Сергей Лебедев 2024-11-21 06:59:00
© Фото: prosecutor_pk, Telegram © Видео: prosecutor_pk, Telegram

Сегодня в центре Владивостока с высоты 12 метров на припаркованные машины упал минивэн. В результате происшествия погиб пассажир съехавшего с косогора автомобиля.

Водитель после падения выжил. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Мужчина-водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке», - отметили в ведомстве.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне во Владивостоке произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На объездной трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл столкнулись 11 машин. В результате аварии пострадал один человек.

#в стране и мире #происшествие #Владивосток #ЧП #ДТП #падение #погиб
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