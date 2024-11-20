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На трассе во Владивостоке друг с другом столкнулись 11 автомобилей

Авария произошла на объездной трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл.
Анастасия Бобылева 2024-11-20 05:33:50
© Фото: prim_police Telegram © Видео: prim_police Telegram

Во Владивостоке на объездной трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл произошла авария с участием 11 машин. Об этом сообщило МВД по Приморскому краю.

«Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги Де-Фриз - Седанка - Патрокл в районе съезда Дальхимпром. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», - пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Уточняется, что один человек пострадал в результате столкновения. Госавтоинспекция Владивостока напомнила жителям, что на указанном участке дороги гололед, и посоветовала ехать на минимальной скорости.

#в стране и мире #авария #Владивосток #ДТП
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