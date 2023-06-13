Мантуров назвал сроки возвращения авторынка к допандемийным показателям

В 2019 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составляли 1,76 миллиона машин.

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Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вернется к допандемийным показателям к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Мантуров отметил, что развитие российского автопрома происходит, в том числе, в соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года, которая была утверждена в прошлом году.

«Согласно ее (стратегии. - Прим.ред.) целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году», - сказал Мантуров в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России составляли 1,76 миллиона машин. В 2022 году этот показатель сократился до 687,4 тысячи автомобилей.

Ранее Минпромторг России возобновил программу льготного автокредитования. Согласно ей, новые автомобили отечественного производства на льготных условиях могут приобрести медработники, учителя, военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей.