Прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря

Российский лидер Владимир Путин во второй половине декабря этого года проведет большую ежегодную пресс-конференцию. Она будет совмещена с элементами прямой линии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов», - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, в прошлом году прямая линия главы государства прошла 14 декабря. Она тоже была совмещена с пресс-конференцией.

Продлилось мероприятие четыре часа. В ходе него российский президент ответил на 87 вопросов.