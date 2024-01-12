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В ФФР рассказали о трехлетнем карантине для сбежавших шпажистов Лоханова и Бида

В этот период спортсмен не должен выступать за сборную своей страны, прежде чем он сможет выступить в составе сборной другой страны, либо атлет сможет выступать, если после смены гражданства прошли те же три года.
Максим Крюков 2024-01-12 16:08:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В Федерации фехтования России (ФФР) заявили, что не получали обращений о переходе Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в сборную США.

«Согласно правилам Международной федерации фехтования, для смены спортивного гражданства необходимо соблюдение трехлетнего карантина», - сообщили «Звезде» в общественной организации.

В ФФР пояснили, что в рамках карантина атлет не должен выступать за сборную своей страны в течение трех лет, прежде чем у него появится возможность выступить в составе сборной другого государства, либо спортсмен сможет выступать, если после смены гражданства прошли те же три года.

В организации также привели данные Международной федерации фехтования, согласно которым Сергей Бида в последний раз выступал в составе российской сборной на этапе Кубка мира в Сириусе в феврале 2022 года, где занял 10-е место.

«Готовность Виолетты вообще сложно прокомментировать, ведь, насколько известно, она находится в положении», - добавили в федерации.

В ФФР также отметили, что при процедуре смены спортивного гражданства необходимо согласование перехода от Федерации предыдущего гражданства, подчеркнув, что со стороны Ассоциации фехтования США обращений никто не подавал.

Сегодня издание USA Today сообщило, что покинувшие РФ фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США. Уточняется, что спортсмены уже заручились поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, которые пообещали ускорить получение ими американского паспорта.

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