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Минобороны России сообщило о перехвате двух авиаракет MALD

Также сообщалось об уничтожении в воздухе 35 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также шести противокорабельных ракет «Нептун».
2024-01-12 16:28:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил о перехвате двух авиаракет MALD. 

«Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD», - заявил Конашенков, перечисляя средства поражения ВСУ, которые удалось сбить за неделю. 

Кроме этого, авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8. Еще сообщается о том, что перестал существовать 161 украинский беспилотный летательный аппарат. 

Также Игорь Конашенков подвел недельный итог групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Их успели нанести 23. В том числе использовались и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Сообщается, что цели ударов были достигнуты, а намеченные объекты - поражены.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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