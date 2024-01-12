Минобороны России сообщило о перехвате двух авиаракет MALD

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил о перехвате двух авиаракет MALD.

«Уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD», - заявил Конашенков, перечисляя средства поражения ВСУ, которые удалось сбить за неделю.

Кроме этого, авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8. Еще сообщается о том, что перестал существовать 161 украинский беспилотный летательный аппарат.

Также Игорь Конашенков подвел недельный итог групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Их успели нанести 23. В том числе использовались и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Сообщается, что цели ударов были достигнуты, а намеченные объекты - поражены.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.