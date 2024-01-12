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ВС РФ нанесли 23 групповых удара за неделю по объектам на Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.
2024-01-12 16:19:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о нанесении 23 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, удары наносились с 6 по 12 января. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Удары наносились по предприятиям ВПК, на которых производились и ремонтировались самолеты, беспилотники, бронетехника, пусковые установки ракетных комплексов, артиллерийские системы.

Также, поражались пункты дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все объекты были поражены.

На Купянском направлении ВС РФ отразили 27 украинских атак и контратак, улучшили положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю потери украинской стороны в превысили 585 человек. Также противник лишился нескольких единиц военной техники, включая три танка и пусковую установка РСЗО «Град».

На Запорожском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку в районе Работино. Противник потерял до до 230 человек и несколько единиц военной техники, в том числе три танка. На Херсонском направлении ВС РФ сорвали попытки украинских диверсантов переправиться на левый берег Днепра и на острова.

За неделю российские военные взяли в плен 48 человек, из них 35 на Купянском направлении. Также сбиты украинские истребитель Су-27, штурмовик Су-25, вертолет Ми-8. Уничтожены 35 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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