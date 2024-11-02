Экс-министр торговли Британии возглавила Консервативную партию

В Великобритании избрали нового лидера оппозиционной Консервативной партии, им стала бывший министр бизнеса и торговли Кеми Бэйднок. Об этом сообщил Боб Блэкман, председатель «Комитета 1922», объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов.

«Пришло время говорить правду, отстаивать наши принципы, планировать на будущее, пересмотреть то, как мы проводим политику и как мы думаем. А также вдохнуть в нашу партию и в нашу страну новую жизнь, которую они заслуживают», - цитирует ТАСС слова Бэйднок, сказанные ею по итогам оглашения результатов.

За нее проголосовали 53 806 сторонников партии по всей стране, голосование проходило в электронном формате. На посту главы консерваторов Бэйднок сменит бывшего британского премьер-министра Риши Сунака (2022-2024), который успел поздравить преемницу с победой и призвал других консерваторов поддержать ее.

Ранее Бэйднок одобрительно высказывалась о выходе страны из Евросоюза и активной поддержке Украины британским правительством.

Напомним, в июле текущего года в Британии прошли выборы, по результатам которых Консервативная партия потеряла свое абсолютное большинство в парламенте, победу одержала партия лейбористов. Она набрала 412 мандатов, в итоге новым премьером страны стал лидер лейбористов Кир Стармер.