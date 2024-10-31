Ка-52М ударили ракетами по бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажей армейской авиации демонстрирует Министерство обороны Российской Федерации.

На опубликованных кадрах можно увидеть подготовку машин к вылету, полет и пуски ракет с разных ракурсов, приземление. Также показана работа летчиков в кабине. Удары наносились ракетами с кабрирования.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.