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В России ввели систему упрощенного подтверждения статуса участника СВО

Получить справку об участии в специальной операции можно в МФЦ и через «Госуслуги».
Сергей Лебедев 2024-11-01 10:00:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 1 ноября по всей России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной операции. Заказать справку об участии в СВО, которая теперь стала единого образца, можно в многофункциональных центрах или через портал «Госуслуги» в электронном виде.

Ранее для подтверждения статуса участника СВО нужно было в нескольких организациях оформлять бумажные документы и лично их подавать на рассмотрение. Важно, что теперь оформить справку и получить все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены семьи военного.

Сделать справку возможно и в военных комиссариатах. А в Москве оформить документ можно в Военно-социальном центре Минобороны России, где дополнительно создали специальный отдел, который будет адресно разбирать все возникающие вопросы и позволит в оперативном режиме подтвердить в воинской части или федеральном органе исполнительной власти необходимые сведения, а также запросить документы, подтверждающие участие в СВО.

Кроме того, оформить справку участника спецоперации можно будет и в филиалах государственного фонда «Защитники Отечества».

Единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников СВО на всей территории России.

#участники #документы #госуслуги #справка #справки #СВО
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