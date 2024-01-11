Госдеп: США еще не принимали решений о конфискации замороженных активов РФ

Вашингтон пока не принимал никаких окончательных решений о возможной конфискации российских активов, которые были заморожены на счетах в странах Запада. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Он добавил, что соответствующие решения Соединенные Штаты намерены вырабатывать в формате «Большой семерки».

«Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при взаимодействии с нашими партнерами по G7», - передает его слова ТАСС.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства также прокомментировал публикацию Bloomberg, согласно которой власти США поддержали законопроект о конфискации замороженных на Западе российских золотовалютных резервов на сумму в 300 миллиардов долларов. По данным агентства, средства планируется передать Киеву.

«Мы будем над этим работать с нашими партнерами и, разумеется, с Украиной, определяя путь вперед. По сути, мы просто выполняем обещание, которое G7 уже дала, и готовимся сделать свою часть [работы] в этом обсуждении», - добавил он.

По словам О'Брайена, на последней встрече лидеры Группы семи заявили, что «РФ должна заплатить за нанесенный на Украине ущерб». При этом, как отметил чиновник, Всемирный банк уже оценил это более чем в 400 миллиардов долларов.