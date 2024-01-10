Гинзбург дал советы по возвращению к правильному питанию после праздников

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» дал несколько советов, как вернуться к здоровому питанию после новогодних столов и праздников, проведенных на диване.

Специалист перечислил несколько важных правил, которые помогут избавиться от набранных килограммов, а также рассказал о полезных привычках.

С любовью к себе

Важно настроиться на постепенный переход к здоровому образу жизни - ни в коем случае не следует наказывать и ненавидеть себя.

«Надо себя настроить так, что мы никакой ненавистью к себе не занимаемся, никакими наказаниями себя мы не занимаемся. Мы переходим в ЗОЖ постепенно», - сказал он.

Спать качественно и с удовольствием

Возвращение к рабочему ритму и правильному питанию следует начать со здорового сна, важно хорошо высыпаться. Для этого можно прогуляться по свежему воздуху, принять горячую ванну, подготовить постель, проветрить спальню перед сном.

«Забраться под воздушное одеяло, на хорошем матрасе, выключить весь свет, убрать весь звук, уснуть и проспать до утра», - сказал Гинзбург.

Когда человек отдохнувший, ему легче принимать выгодные для него решения, отметил эксперт.

Первые шаги к правильному питанию

Не считать калории

Постараться, чтобы «хорошей» пищи в рационе было все больше, а «плохой» все меньше настолько, насколько получается. «Плохую» пищу не принимать отдельно

Стремиться сделать свое питание трехразовым, чтобы между этими приемами пищи никаких других приемов не было. Если сразу не получается, можно позволить себе два небольших перекуса в течение дня

Желательно, чтобы прием пищи на 1,5-2 часа отдалялся от сна. Если говорить о перекусе на ночь, то это не больше стакана кефира и ломтика отрубного хлеба

Утро начинать со стакана воды с лимоном или имбирем, между приемами пищи держать бутылку с водой рядом

Если человек нормализует потребление нездоровой пищи, то у него нормализуется и питание в целом, снизится калорийность, объяснил эксперт. Также Гинзбург посоветовал полноценный сон и регулярные прогулки.