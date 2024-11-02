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ВС РФ поразили пункт управления формирования «Кракен»*

Кроме этого, удалось поразить объект энергетической инфраструктуры, а также инфраструктуру военного аэродрома.
2024-11-02 15:45:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении пункта управления формирования украинских националистов «Кракен»*.

Кроме этого, российские военнослужащие нанесли огневое поражение объекту энергетической инфраструктуры Украины - противник использовал его в интересах ВСУ.

Также была поражена инфраструктура украинского военного аэродрома, топливная база ВСУ и цех производства ударных беспилотников. Российское оборонное ведомство сообщило и об огневом поражении скоплений живой силы и военной техники врага в 149 районах. 

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили «Ланцетом» французскую САУ CAESAR в Сумской области.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Украинские националисты #СВО #Огневое поражение
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