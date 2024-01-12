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МО РФ сообщило о ликвидации украинского беспилотника в Белгородской области

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 14.50 мск.
2024-01-12 15:23:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 14.50 по столичному времени. В ходе террористической атаки использовался беспилотник самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотников в небе над тремя российскими регионами. Террористическая атака БПЛА была отражена в Ростовской, Калужской и Тульской областях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #МО РФ #Белгородская облсть
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