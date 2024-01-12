МО РФ сообщило о ликвидации украинского беспилотника в Белгородской области

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 14.50 по столичному времени. В ходе террористической атаки использовался беспилотник самолетного типа.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотников в небе над тремя российскими регионами. Террористическая атака БПЛА была отражена в Ростовской, Калужской и Тульской областях.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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