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Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над тремя регионами России

Попытка террористической атаки была отражена в 4 утра.
2024-01-11 07:13:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Сегодня утром дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники (БПЛА) в небе над тремя регионами Российской Федерации. О этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Террористическая атака БПЛА была отражена в Ростовской, Калужской и Тульской областях. По данным Минобороны, всего были сбиты три вражеских дрона.

Уточняется, что попытка атаковать объекты на территории России была пресечена около 04:30 утра.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

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