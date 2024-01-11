Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над тремя регионами России

Сегодня утром дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники (БПЛА) в небе над тремя регионами Российской Федерации. О этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Террористическая атака БПЛА была отражена в Ростовской, Калужской и Тульской областях. По данным Минобороны, всего были сбиты три вражеских дрона.

Уточняется, что попытка атаковать объекты на территории России была пресечена около 04:30 утра.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.