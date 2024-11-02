Times: в Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Британии вновь попали в тюрьмы после совершения новых правонарушений. Об этом сообщает газета The Times.

Британские власти ранее освободили 86 тысяч преступников в Англии и Уэльсе из-за проблем с переполненными тюрьмами, сообщало Министерство юстиции страны. Однако каждый седьмой оказавшийся на свободе уже снова ее лишился из-за нового преступления. Получается, что более 10 тысяч досрочно освобожденных вновь совершили правонарушение в течение трех месяцев после выхода из тюрьмы.

Теперь власти опасаются, что наплыв заключенных вновь создаст ситуацию с переполнением камер, которую пытались решить несколько месяцев назад.

О досрочном выходе на свободу 40 тысяч заключенных ранее объявил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, в Британии «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». К освобождению были приобщены заключенные, которые отбыли менее половины срока.