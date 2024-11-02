МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times: в Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы

Каждый седьмой заключенный уже снова оказался в тюрьме из-за совершения правонарушения после досрочного освобождения.
Ирина Егорова 2024-11-02 01:46:28
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Британии вновь попали в тюрьмы после совершения новых правонарушений. Об этом сообщает газета The Times.

Британские власти ранее освободили 86 тысяч преступников в Англии и Уэльсе  из-за проблем с переполненными тюрьмами, сообщало Министерство юстиции страны. Однако каждый седьмой оказавшийся на свободе уже снова ее лишился из-за нового преступления. Получается, что более 10 тысяч досрочно освобожденных вновь совершили правонарушение в течение трех месяцев после выхода из тюрьмы.

Теперь власти опасаются, что наплыв заключенных вновь создаст ситуацию с переполнением камер, которую пытались решить несколько месяцев назад.

О досрочном выходе на свободу 40 тысяч заключенных ранее объявил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, в Британии «слишком много заключенных и недостаточно тюрем». К освобождению были приобщены заключенные, которые отбыли менее половины срока. 

#освобождение #преступление #Британия #Заключенные #тюрьмы #правонарушение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 