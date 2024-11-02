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ЦБ утвердил список из 13 системно значимых банков

По данным регулятора, на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.
Елизавета Кондрикова 2024-11-02 14:47:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России опубликовал список системно значимых кредитных организаций России, в него вошли 13 банков. Список опубликовали сегодня, 2 ноября, на официальном сайте регулятора.

Речь идет о 13 финорганизациях, на долю которых приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора, сообщили в ЦБ. Они оказывают ощутимое влияние на всю отрасль, а возникающие у одного из участников финансовые проблемы отразятся на всем банковском секторе.

Напомним, сейчас в Банке России происходят кадровые перестановки. В четверг, 31 октября, стало известно об уходе Ксении Юдаевой с поста советницы председателя ЦБ.

#в стране и мире #Банки #Центробанк #перечень #кредитные организации
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