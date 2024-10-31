Ксения Юдаева ушла с поста советницы Набиуллиной в ЦБ

Советник председателя Банка России Ксения Юдаева уходит со своего поста, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. В качестве советника она трудилась с августа 2023 года.

«Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами», - уточняется на сайте регулятора.

Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, советник среди прочего внесла вклад в становление ЦБ России как современного института, а также способствовала сохранению финансовой стабильности в нашей стране в годы кризиса. Набиуллина оценила знания Юдаевой и ее умение видеть картину целиком, а также пожелала своему экс-советнику успехов во всех начинаниях.

Напомним, осенью текущего года кандидатуру Юдаевой предложили на должность исполнительного директора Международного валютного фонда от России. С 1990-х годов этот пост неизменно занимал Алексей Можин.