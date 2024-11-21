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Расчет «Тор-М2» показал поражение тактической ракеты ВСУ в Запорожье

ЗРК «Тор» может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Во втором случае установка сама контролирует воздушное пространство и захватывает цели.
2024-11-21 05:03:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил тактическую ракету западного производства в Запорожской области. Пуск ракеты был произведен с территории Украины.

На опубликованных Министерством обороны РФ кадрах расчет боевой машины выдвинулся в заданный район, занял огневую позицию и приступил к контролю воздушного пространства. Обнаружив воздушную цель, оператор радиолокационной станции взял ее на сопровождение. Он определил ее как «малоразмерную скоростную цель».

Затем расчет произвел пуск ракеты. Цель была успешно уничтожена.

ЗРК может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Во втором случае «Тор» сам контролирует воздушное пространство и захватывает цели. О его «самостоятельности» рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Брест.

«Машина полностью мобильная в плане того, что она сама может выехать, обнаружить цель, определить тип цели, уничтожить ее и так же быстро свернуться и скрыться с района, с которого производился пуск, чтобы в дальнейшем враг не обнаружил нас», - объяснил он.

Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на боевиков ВСУ в Курской области. На опубликованном МО РФ видео показаны самолет перед вылетом, сам полет и посадка.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Зенитчики #зрк тор #запорожская область
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