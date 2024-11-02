Посольство Сербии в Москве приспустило флаг после трагедии в Нови-Саде

Посольство Сербии в Москве приспустило флаги в день траура по погибшим после обрушения козырька из бетона и металла на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, передает корреспондент «Звезды».

По последним данным, погибли 14 человек, среди которых есть 6-летний ребенок.

Кроме того, еще 30 получили различные ранения, сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией. Глава государства заявил, что россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа.