Ушла в горы и не явилась на рейс: что известно о пропаже россиянки в Турции

Генконсульство РФ в Анталье направило запрос правоохранительным органам Турции в связи с сообщениями о пропаже в Анталье российской туристки, жительницы Кирова 40-летней Надежды Ярыгиной.

По имеющейся информации, россиянка 30 декабря прибыла в курортный поселок Кириш недалеко от Кемера и 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. В Турцию она прилетела одна и планировала провести здесь все новогодние праздничные дни. С 4 января она перестала выходить на связь, пропала из соцсетей, она вышла на прогулку и в отель не вернулась.

Тревогу забили родные и друзья женщины. И обратились к сотрудникам отеля.

«По словам сотрудников отеля она ушла гулять. Любит она гулять в горах. Ей нравятся долгие пешие прогулки. Она может спокойно проходить по 15 - 20 километров», - рассказала подруга пропавшей российской туристки Евгения Шулакова.

По словам подруги, они находятся на связи с полицией, в городе, на территории близлежащей к отелю продолжаются поиски, но в горах, куда предположительно ушла Надежда поиски не ведутся.

Близкие Надежды попросили персонал отеля открыть ее номер. Документы по туру, паспорт, вещи, лекарства - все оказалось на месте. Не было только смартфона. Поисками пропавшей сейчас занимаются местные полицейские. К поискам пропавшей россиянки подключились соотечественики.

От официальных комментариев отказываются представители туроператора. Ситуацию взяли на контроль российское Генконсульство.

«В связи с сообщениями о пропаже в г.Кемере провинции Анталья российской туристки Генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне», - сказано в сообщении.

Туристы, которые сейчас отдыхают в этом же отеле рассказывают, что прямо за гостиницей начинается каменистый подъем к бухте. У подножья горной тропы установлен план пешего маршрута. Крутые спуски и обрывы не пугают желающих полюбоваться живописными пейзажами и туристы приходят себя в любое время года.

Накануне родители женщины написали заявление в полицию. По данным RT, она занимает руководящую должность в одной из крупнейших теплоснабжающих компаний РФ.