Аналитик Попов связал удары по Йемену с внутриполитической ситуацией в США

Удары США и Великобритании по объектам повстанцев-хуситов в Йемене во многом продиктованы внутриполитической ситуацией в Штатах и носят отчасти демонстративный характер. Таким мнением со «Звездой» поделился аналитик МГИМО Вениамин Попов.

«Там почти полмесяца отсутствовал министр обороны, Байден отдыхал и военного командования не было. А речь идет о ядерной державе. Некоторые конгрессмены потребовали отставки министра обороны. Видимо, чтобы прикрыть эту дисфункцию политической системы, они решили ударить. Остин сделал заявление, показав, что руководит, хоть и из больницы», - сказал Попов.

Ситуация в Йемене очень сложная и в последнее время определялась военным противостоянием хуситов и Саудовской Аравии, подчеркнул аналитик МГИМО. В последнее время стороны договорились о прекращении огня, что на руку участникам противостояния.

«Американцы показали, что все на месте. Сейчас вмешается Совбез ООН, арабские страны заявят о своей позиции, и саудовцы скажут американцам, что им нового очага напряженности не нужно. Думаю, что это больше демонстрация того, что в США с военным командованием все в порядке», - заключил собеседник «Звезды».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников в попытке подорвать позитивные изменения, которые наметились в процессе йеменского урегулирования. На Смоленской площади решительно осудили агрессию Вашингтона и назвали методы американской стороны нечистоплотными.