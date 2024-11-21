Саперы обезвредили сброшенную «Бабой Ягой» мину ВСУ в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии обезвредили мину, которую украинские боевики сбросили с тяжелого гексакоптера «Баба Яга» на проселочную дорогу в Глушковском районе Курской области. Они показали процесс разминирования территории.

Саперы-десантники обнаружили взрывоопасный предмет, когда передвигались по дороге. Этим предметом оказалась переделанная противотанковая мина, которая при помощи специального датчика приводится в действие при сближении с металлом. При срабатывании она способна разорвать гусеницу бронетехники, вывести из строя сельхозтехнику или уничтожить гражданский автомобиль.

Осложнения в разминировании таких боеприпасов вызывает то, что к ним нельзя подходить с оружием и в бронежилете. Тем не менее, наши саперы смогли уничтожить мину, использовав накладной снаряд.

В целях безопасности такие боеприпасы запрещено перемещать, поэтому ВОП обезвредили на месте. После этого движение по проселочной дороге восстановили, теперь по ней могут перемещаться сельхозтехника и мирные жители.

Ранее российские мотострелки уничтожили украинскую «Бабу Ягу» в Курской области. Этот коптер боевики используют специально для нанесения ударов по жилым домам.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.