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Мотострелки уничтожили украинскую «Бабу Ягу» в курском приграничье

Украинские дроны сбрасывают специальные контейнеры с горючей смесью, после чего жилые дома полностью выгорают.
2024-11-12 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мотострелки группировки войск «Север» уничтожили украинский гексакоптер типа «Баба Яга» в небе над населенным пунктом в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы и последствий налета вражеских дронов публикует Минобороны России.

«Бабу Ягу» заметили в ходе несения боевого дежурства. По беспилотнику сразу же открыли сосредоточенный огонь. По словам бойцов, националисты специально применяют данный тип БПЛА для нанесения ударов по жилым домам в приграничье.

«"Баба Яга" летает каждую ночь. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом летит специальный контейнер с зажигательной смесью и дом выгорает буквально до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе. Эта "Баба Яга" электронного типа. Она более маневренная и способна разгоняться до 300 километров в час. Она перемещается моментально. На ней установлен тепловизор», - объяснил начальник штаба батальона с позывным «Молот».

Для уничтожения украинских дронов бойцы используют пулеметы ПКМ, а также автоматы АК-12, оборудованные ночными прицельными приспособлениями.

За время проведения специальной военной операции военнослужащими мотострелкового полка уничтожен не один десяток БПЛА различного типа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #мотострелки #Курская область #приграничье #Баба Яга
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